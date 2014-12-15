Умею практически все и желаю учится.
Продвижение в любых социальных сетях. Опыт работы имеется. Имею свои группы в различных соц сетях.
Написание статей на любые тематики. Не большой опыт работы имеется.
Имею не оконченное музыкальное образование.
Начинающий фотограф. Имею навыки работы в Photoshop CS6.
Действие аккаунта приостановлено!
3D-графика
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$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $2от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2от 7 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
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$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
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$2/час
от $2от 3 дней
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Обработка фотографий
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$2/час
от $2от 7 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
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$1/час
от $2от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
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$2/час
от $2от 2 дней
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