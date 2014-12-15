Умею практически все и желаю учится.

Продвижение в любых социальных сетях. Опыт работы имеется. Имею свои группы в различных соц сетях.

Написание статей на любые тематики. Не большой опыт работы имеется.

Имею не оконченное музыкальное образование.

Начинающий фотограф. Имею навыки работы в Photoshop CS6.