Недорогой фриланс
Мне 17 лет, подрабатываю в таких специализация: дизайн, создание логотипов, арты и иллюстраций, создание 2D и 3D персонажей(и объектов) для игры, разработка приложений и видеомонтаж. Умею работать во многих программ от Adobe. Знаю c++ и с#, работаю в Unity. Знаю Blender
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Персонаж для игрынет просмотров
- Интерфейс для игры2нет просмотров
- Интерфейс для игрынет просмотров
- 2D персонажи для игрнет просмотров
- Персонажи для игрынет просмотров
- Иллюстрации для игрынет просмотров
- Артнет просмотров
- 3D артнет просмотров
- Арты для канала по майнкрафтнет просмотров
- Граффитинет просмотров
- Логотип для игрынет просмотров
- Логотипы для игрынет просмотров