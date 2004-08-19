Недорогой фриланс

Мне 17 лет, подрабатываю в таких специализация: дизайн, создание логотипов, арты и иллюстраций, создание 2D и 3D персонажей(и объектов) для игры, разработка приложений и видеомонтаж. Умею работать во многих программ от Adobe. Знаю c++ и с#, работаю в Unity. Знаю Blender