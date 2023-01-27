Hemulhemulen

Веб дизайн / UX-UI: интернет-магазины, лендинги, многостраничные сайты, прототипы и адаптивы — удобный и работающий дизайн

Привет! Я - Настя



Веб-дизайнер, который любит узнавать что-то новое и никогда не стоит на месте. Точно знаю, какие решения стоит подобрать в зависимости от поставленной задачи и учитываю все ваши пожелания. Люблю создавать красивые и работающие дизайны и, как итог, видеть довольных заказчиков.

Что я умею?

• UX-UI дизайн: спроектирую интерфейс, создам прототип и передам в разработку

• Figma: разработка макетов и дизайн сайтов/интернет-магазинов/баннеров/постов в соц.сетях, включая прототипы и адаптивы. Дизайн логотипов, иконок, оформление визиток и баннеров

• Tilda: создание сайтов различных объемов с помощью конструктора Tilda Publishing

• Photoshop: обработка и ретушь фотографий/изображений

Предоставляю следующие услуги:

• Лендинг - одностраничный сайт на 6-12 блоков (или больше) для презентации продукта или услуги

• Многостраничный сайт - сайт, состоящий из определенного набора страниц (главная, о компании, каталог товаров, корзина, отзывы, страница контактов и.т.д)

• Редизайн сайта - улучшу структуру и функционал уже существующего сайта. Повышу его удобство и качество

• Разработка сайта/лендинга/интернет магазина на Тильде: осуществляю дизайн и вёрстку, используя конструктор Tilda Publishing.

• Визитки и буклеты - макеты печатной продукции с краткой контактной информацией или информацией о товаре/услуге.

• Визуал постов в соц. сети, карточки товаров на маркетплейсах - сделаю дизайн поста в инстаграм, оформлю карточки товаров для Wildberries, Ozon и т.п.

Пунктуальность и готовность к обсуждению

Я всегда ЗА подробно обсудить проект, обосновать тот или иной выбор. Тщательно продумываю концепцию дизайна для каждого сайта индивидуально. Реализую только актуальный и полезный дизайн, идущий в ногу со временем. Всегда открыта к диалогу с заказчиком и внесению правок.

Бесплатные правки! :)



После обсуждения ТЗ Вам, как заказчику, доступно неограниченное количество правок. Я всегда иду на контакт и вношу необходимые изменения. Однако за доработки, которых изначально не было в ТЗ, беру доплату.

Верну предоплату

Я работаю по предоплате 30% от суммы заказа. Если Вас не устроит конечный результат, я без проблем верну предоплату, ведь о вкусах не спорят.

Связь со мной

— Telegram: https://t.me/blumenkranzz

— Email: [email protected]

— Behance: https://www.behance.net/hemulhemulen

Как оплатить?

Тинькофф: 5536 9137 9577 2967

Альтернативные методы оплаты можно обсудить в ЛС.