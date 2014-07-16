HentaiOnline

Тарас Яцик HentaiOnline

 
39 летСША/Нью-Йорк
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Образование.

Школа с наклоном иностранных языков.

Малая академия наук.

Художественная Школа (Графический Дизнайн)

Курсы программирования (Java/ C++)

Университет по специальности - Перевод Иностранных языков (Английский \ Немецкий) Опыт 6 лет.

Есть Опыт работы на Adobe Photoshop/Illustrator/Lightroom; CorelDraw

JavaCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $20
#969
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
#2327
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $40
#2771
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
#5275
Переводы
нет отзывов
от $40
#6536
Копирайтинг
нет отзывов
от $30
#10114
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