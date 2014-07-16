Образование.
Школа с наклоном иностранных языков.
Малая академия наук.
Художественная Школа (Графический Дизнайн)
Курсы программирования (Java/ C++)
Университет по специальности - Перевод Иностранных языков (Английский \ Немецкий) Опыт 6 лет.
Есть Опыт работы на Adobe Photoshop/Illustrator/Lightroom; CorelDraw
Нейминг и Слоганы
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#969
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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