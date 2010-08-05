HenzelGabriel

Гензел Габриелян HenzelGabrielHenzelGabriel
62 годаАрмения/Ереван
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Габриелян Гензел Владимирович
Год рождения: 1961
Обрааование: вышеe
Университет: Ереванский Государственный Университет (1978-1983)
Факултет: Прикладная матеметика.
Профессиональные навыки и знания:
Владею Assembler,FoxPro, Basic, C++, C#, Visual C++, Basic, SQL,VBA, Access.
Знаком с .Net Framework
Образование:
1978-1983г, Ереванский Государственный Университет, программист, диплом.
Опыт работы:
1983-1987 АСУП п/я "Дипол" программист
1988-1992 ВЦ предприятия "Камо Газ" программист
1994-1997 Налоговая инспекция программист-оператор
1997-1999 ООО "Шах” ведущий специалист-программист
1999-2010 Кадастр администратор
Mail. [email protected]
Tel. +37477603209