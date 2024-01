HenzelGabriel

Габриелян Гензел Владимирович

Год рождения: 1961

Обрааование: вышеe

Университет: Ереванский Государственный Университет (1978-1983)

Факултет: Прикладная матеметика.

Профессиональные навыки и знания:

Владею Assembler,FoxPro, Basic, C++, C#, Visual C++, Basic, SQL,VBA, Access.

Знаком с .Net Framework

Образование:

Опыт работы:

1983-1987 АСУП п/я "Дипол" программист

1988-1992 ВЦ предприятия "Камо Газ" программист

1994-1997 Налоговая инспекция программист-оператор

1997-1999 ООО "Шах” ведущий специалист-программист

1999-2010 Кадастр администратор

Mail. [email protected]

Tel. +37477603209