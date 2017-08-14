Настрою рекламу в Директ, Adwords, Facebook, MyTarget, Instagram, Вконтакте

Как проходит настройка кампаний:

- разработка декомпозиции (расчет ориентировочных целевых показателей стоимости лида, клика, бюджет), медиапланирование (выбор типа рекламных кампаний);

- анализ конкурентов (чтобы отстроиться от них и предложить потенциальным клиентам уникальные преимущества, которые помогут им совершить заказ у вас);

- анализ юзабилити (удобства) сайта и готовности к рекламному трафику (чтобы не сливать бюджет впустую на сайт, на котором пользователь не сможет оставить заявку);

- подключение аналитики, настройка целей (чтобы отслеживать, действительно ли реклама приносит прибыль(

- создание майнд-карты ключевых слов (чтобы не упустить важных ключевых слов);

- сбор семантического ядра или подбор таргетингов;

- создание списка минус-слов, перекрестной минусовки (чтобы не показываться по тем фразам, по которым конверсии не может быть);

- группировка по необходимости ключевых слов;

- написание продающих объявлений с высоким CTR (1 ключевое слово = 1 объявление на поиске, 2 объявления на группу запросов в РСЯ / КМС в А/Б-тест) (чтобы на поиске и КМС снижать цену клика до минимальной);

- создание / подбор изображений для рекламы в РСЯ / КМС, в том числе графических баннеров при необходимости

- добавление всех возможных доступных расширений (быстрые ссылки, уточнения, цены и т.д.) (для большей привлекательности и информативности рекламы);

- подбор посадочных страниц, добавление UTM-меток (чтобы удобно анализировать рекламу и вести пользователей туда, куда они хотят попасть);

- загрузка кампаний в сервис, прохождение модерации;

- запуск и ежедневный мониторинг в течение недели (проверка, все ли правильно работает);

- оптимизация кампаний: отключение неэффективных фраз или объявлений, корректировка ставок и бюджета с целью повышения конверсии (чтобы не тратить бюджет на то, что не приносит прибыли);

- подробный и понятный отчет о проделанных работах с обоснованием шагов (чтобы вы видели, какая работа фактически проделана и зачем);

- согласование материалов на ключевых этапах;

- рекомендации по дальнейшему ведению кампаний;

- запуск новых кампаний из медиаплана.

Уважаемые клиенты, я заинтересована в долгосрочном сотрудничестве, поэтому стараюсь быть максимально полезной для вас и вашего бизнеса.

Опыт:

В интернет-маркетинге с 2015 года: настройка рекламных кампаний в Google Adwords (в том числе YouTube, Гугл Покупки), Яндекс Директ, Facebook, MyTarget, Vkontakte, Instagram. Аналитика в Яндекс.Метрике, Google Analytics, настройка счетчиков, целей в Google Tag Manager. С января 2018 перешла на фриланс, собираю свое портфолио, готовлю к публикации блог.

Сертификаты:

2017 год

- Яндекс Директ (№78980)

- Google Adwords поиск (https://www.weblancer.net/users/Heroma/portfolio/kontekstnaya-reklama-88/spetcialist-po-poiskovoj-reklame-v-google-adwords-2132099/ )

- Яндекс.Метрика (№98129)

2018 год

- Яндекс Директ (№ 150087)

- Google Adwords поиск (идентификатор завершения 18138818)

- Google Adwords КМС (идентификатор завершения 18797998)

- Яндекс.Метрика (№ 151512)

Использую инструменты:

Google Tag Manager: для настройки систем аналитики, целей;

Google Analytics, Яндекс. Метрика: для анализа эффективности рекламных кампаний и других источников трафика, сайта;

Google Editor и Директ.Коммандер: для быстрой и эффективной работы с кампаниями (создание, редактирование);

YAGLA: для дополнительного повышения конверсии сайта без дополнительного бюджета на контекстную рекламу;

Microsoft Power BI: для создания визуально понятных отчетов по рекламе без многостраничных неинформативных таблиц с кучей ячеек;

Бидеры: тонкая настройка ставок в кампаниях для увеличения отдачи от рекламы;

XMind: для визуализации и полной и подробной проработки семантического ядра;

KeyCollector, Keycleaner: для сбора и чистки семантики;

Spywords: для анализа конкурентов;

Adobe Photoshop: для создания визуально привлекательных графических баннеров и изображений для РСЯ/КМС

- интернет-магазины (женская одежда, верхняя одежда, серверное оборудование, украшения, фасадные краски) (Пермь, РФ, Москва, СПб)

- кухонные гарнитуры (РФ)

- ремонт квартир / офисов (Архангельск)

- франшиза фитнес-центров (РФ)

- премиум-студия маникюра (Москва)

- телеком (РФ)

- инфокурсы (РФ)

- пластиковые окна (Челябинск)

- финансовые услуги (РФ)

- и др.

Цены на настройку:

- Яндекс.Директ от 80 $

- Google Adwords от 100 $

- VK, MyTarget от 70 $

- Facebook Instagram от 100 $

- Аудит рекламы, юзабилити сайта бесплатно при заказе настройки, без настройки от 70 $

- стоимость ведения оговаривается индивидуально и не привязывается к вашему рекламному бюджету (я заинтересована в том, чтобы экономить ваш бюджет и окупать рекламу, а не раздувать его).

Точные виды работ, сроки и их стоимость обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком!

Контактная информация:

Skype: he.roma

E-mail: [email protected]