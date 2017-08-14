Как проходит настройка кампаний:
- разработка декомпозиции (расчет ориентировочных целевых показателей стоимости лида, клика, бюджет), медиапланирование (выбор типа рекламных кампаний);
- анализ конкурентов (чтобы отстроиться от них и предложить потенциальным клиентам уникальные преимущества, которые помогут им совершить заказ у вас);
- анализ юзабилити (удобства) сайта и готовности к рекламному трафику (чтобы не сливать бюджет впустую на сайт, на котором пользователь не сможет оставить заявку);
- подключение аналитики, настройка целей (чтобы отслеживать, действительно ли реклама приносит прибыль(
- создание майнд-карты ключевых слов (чтобы не упустить важных ключевых слов);
- сбор семантического ядра или подбор таргетингов;
- создание списка минус-слов, перекрестной минусовки (чтобы не показываться по тем фразам, по которым конверсии не может быть);
- группировка по необходимости ключевых слов;
- написание продающих объявлений с высоким CTR (1 ключевое слово = 1 объявление на поиске, 2 объявления на группу запросов в РСЯ / КМС в А/Б-тест) (чтобы на поиске и КМС снижать цену клика до минимальной);
- создание / подбор изображений для рекламы в РСЯ / КМС, в том числе графических баннеров при необходимости
- добавление всех возможных доступных расширений (быстрые ссылки, уточнения, цены и т.д.) (для большей привлекательности и информативности рекламы);
- подбор посадочных страниц, добавление UTM-меток (чтобы удобно анализировать рекламу и вести пользователей туда, куда они хотят попасть);
- загрузка кампаний в сервис, прохождение модерации;
- запуск и ежедневный мониторинг в течение недели (проверка, все ли правильно работает);
- оптимизация кампаний: отключение неэффективных фраз или объявлений, корректировка ставок и бюджета с целью повышения конверсии (чтобы не тратить бюджет на то, что не приносит прибыли);
- подробный и понятный отчет о проделанных работах с обоснованием шагов (чтобы вы видели, какая работа фактически проделана и зачем);
- согласование материалов на ключевых этапах;
- рекомендации по дальнейшему ведению кампаний;
- запуск новых кампаний из медиаплана.
Уважаемые клиенты, я заинтересована в долгосрочном сотрудничестве, поэтому стараюсь быть максимально полезной для вас и вашего бизнеса.
Опыт:
В интернет-маркетинге с 2015 года: настройка рекламных кампаний в Google Adwords (в том числе YouTube, Гугл Покупки), Яндекс Директ, Facebook, MyTarget, Vkontakte, Instagram. Аналитика в Яндекс.Метрике, Google Analytics, настройка счетчиков, целей в Google Tag Manager. С января 2018 перешла на фриланс, собираю свое портфолио, готовлю к публикации блог.
Сертификаты:
2017 год
- Яндекс Директ (№78980)
- Google Adwords поиск (https://www.weblancer.net/users/Heroma/portfolio/kontekstnaya-reklama-88/spetcialist-po-poiskovoj-reklame-v-google-adwords-2132099/ )
- Яндекс.Метрика (№98129)
2018 год
- Яндекс Директ (№ 150087)
- Google Adwords поиск (идентификатор завершения 18138818)
- Google Adwords КМС (идентификатор завершения 18797998)
- Яндекс.Метрика (№ 151512)
Использую инструменты:
- Google Tag Manager: для настройки систем аналитики, целей;
- Google Analytics, Яндекс. Метрика: для анализа эффективности рекламных кампаний и других источников трафика, сайта;
- Google Editor и Директ.Коммандер: для быстрой и эффективной работы с кампаниями (создание, редактирование);
- YAGLA: для дополнительного повышения конверсии сайта без дополнительного бюджета на контекстную рекламу;
- Microsoft Power BI: для создания визуально понятных отчетов по рекламе без многостраничных неинформативных таблиц с кучей ячеек;
- Бидеры: тонкая настройка ставок в кампаниях для увеличения отдачи от рекламы;
- XMind: для визуализации и полной и подробной проработки семантического ядра;
- KeyCollector, Keycleaner: для сбора и чистки семантики;
- Spywords: для анализа конкурентов;
- Adobe Photoshop: для создания визуально привлекательных графических баннеров и изображений для РСЯ/КМС
- интернет-магазины (женская одежда, верхняя одежда, серверное оборудование, украшения, фасадные краски) (Пермь, РФ, Москва, СПб)
- кухонные гарнитуры (РФ)
- ремонт квартир / офисов (Архангельск)
- франшиза фитнес-центров (РФ)
- премиум-студия маникюра (Москва)
- телеком (РФ)
- инфокурсы (РФ)
- пластиковые окна (Челябинск)
- финансовые услуги (РФ)
- и др.
Цены на настройку:
- Яндекс.Директ от 80 $
- Google Adwords от 100 $
- VK, MyTarget от 70 $
- Facebook Instagram от 100 $
- Аудит рекламы, юзабилити сайта бесплатно при заказе настройки, без настройки от 70 $
- стоимость ведения оговаривается индивидуально и не привязывается к вашему рекламному бюджету (я заинтересована в том, чтобы экономить ваш бюджет и окупать рекламу, а не раздувать его).
Точные виды работ, сроки и их стоимость обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком!
Контактная информация:
Skype: he.roma
E-mail: [email protected]
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