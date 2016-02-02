Heroone

Виктор Ефейкин Heroone

 
30 летРоссия/Сургут
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Контекстная реклама

Приветствую! Моя команда занимается  настройкой и ведением контекстной рекламы.А именно: Яндекс-Директ, Google-adwords

Огромный опыт работ создания и ведения рекламных компаний. Над одним проектом работают сразу несколько человек, откуда  короткие сроки и высокое качество работы.

Наши услуги:

1. Создание и настройка рекламных компаний.

 2. Разбивка ключей.

3. Анализ и оценка ниши относительно Директа.

4. Создание UTM меток по параметрам. 

5. Создание быстрых ссылок.

6. Снижение цены клика и оптимизация кампаний.

7. Ведение рекламных компаний.

8. Подключение бит-менеджеров.

9. Ведение компании в течении первых 14 дней

10 .Подключение Яндекс-Метрики, Google- Analitics 

11.Исправление, уже существующих (ваших) РК, и уменьшение цены клика.

Если заинтересовали наши услуги прошу писать в wats-up или на почту [email protected]

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