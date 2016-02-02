Приветствую! Моя команда занимается настройкой и ведением контекстной рекламы.А именно: Яндекс-Директ, Google-adwords
Огромный опыт работ создания и ведения рекламных компаний. Над одним проектом работают сразу несколько человек, откуда короткие сроки и высокое качество работы.
Наши услуги:
1. Создание и настройка рекламных компаний.
2. Разбивка ключей.
3. Анализ и оценка ниши относительно Директа.
4. Создание UTM меток по параметрам.
5. Создание быстрых ссылок.
6. Снижение цены клика и оптимизация кампаний.
7. Ведение рекламных компаний.
8. Подключение бит-менеджеров.
9. Ведение компании в течении первых 14 дней
10 .Подключение Яндекс-Метрики, Google- Analitics
11.Исправление, уже существующих (ваших) РК, и уменьшение цены клика.
Если заинтересовали наши услуги прошу писать в wats-up или на почту [email protected]
- Рекламная компания для магазина клюшек.137 просмотров