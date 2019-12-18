Если программист говорит, что это не возможно, значит он ленится

Приветствую Вас

Мой опыт программирования с 2003 года, опыт автоматизации предприятий с 2008 года.

Предлагаю Вам программу с:

1. Возможностью работы на Windows;

2. Возможностью работы через браузер (без учёта дизайна, но с функционалом, указанным в ТЗ);

3. Возможностью портировать код на IOS/Android без серьёзных доработок;

4. Возможностью бесплатной настройки приложения под текущие требования.

И всё это в единой информационной среде

Дорожная карта:

Требование - Техническое задание - СОГЛАСОВАНИЕ - Аванс 50% - Разработка - Презентация - Доработка - Приёмка - Оплата 50%

С уважением,

Николай

+7 (905) 801-21-42