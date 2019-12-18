Если программист говорит, что это не возможно, значит он ленится
Приветствую Вас
Мой опыт программирования с 2003 года, опыт автоматизации предприятий с 2008 года.
Предлагаю Вам программу с:
1. Возможностью работы на Windows;
2. Возможностью работы через браузер (без учёта дизайна, но с функционалом, указанным в ТЗ);
3. Возможностью портировать код на IOS/Android без серьёзных доработок;
4. Возможностью бесплатной настройки приложения под текущие требования.
И всё это в единой информационной среде
Дорожная карта:
Требование - Техническое задание - СОГЛАСОВАНИЕ - Аванс 50% - Разработка - Презентация - Доработка - Приёмка - Оплата 50%
С уважением,
Николай
+7 (905) 801-21-42
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