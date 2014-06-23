21 год, не замужем, детей нет, образование - высшее
Тел.: 8-927-220-81-63
E-mail: [email protected]
Выполнять интересную работу, соответствующую моим профессиональным навыкам за адекватное вознаграждение.
2009-2014 гг – Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики, специальность «Филология».
2011-2014 - Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики, специализация «Филологическое обеспечение связей с общественностью».
2009-2014 гг – Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики, специальность «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
2011 гг - Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики, спец.курс «Мотивы публичных коммуникаций в русской и зарубежной литературе».
2013 - Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики, PR-практика.
2013 – Помощь в организации теннисного фестиваля в г. Энгельсе от теннисного клуба «Скорпион».
2009-2014 – репетитор по английскому языку для детей.
2009 – 2011 гг – Стенд-журнал Института филологии и журналистики СГУ «СЛИТОК», журналист (на волонтерской основе).
уверенный пользователь ПК (ОС Windows 98/ 2000/ XP/ 7), MS Office
Дружелюбие, отзывчивость, ответственность, пунктуальность, добросовестность, исполнительность, стрессоустойчивость, обучаемость, желание и умение вникать в тонкости, широкий кругозор, стремление к саморазвитию, преданность своему делу.
Йога, большой теннис, вокал, театр.