Мои навеки:

- HTML5, CSS3, Flex Box

- Начальный уровень JavaScript ( в процессе изучения )

- Верстка темы для WordPress.

- Интеграция верстки Лендинга на CMS WordPress.

- Gulp на уровне сборки проекта.

- Adobe XD / Photoshop, Figma - верстка из данных программ.

- Верстка Лендинга от 1200 грн.

- Верстка темы Блога для WordPress - 2500 грн.

- Создание темы Блога из готовой верстки для WordPress - от 1000 грн.

- Создание сайта на WordPress от 800 грн.

* Цена договорная, зависит от объема работы *

Критерии моей работы:

- Адаптивная / Отзывчивая Верстка.

- Кроссбраузерность в последних версиях популярных браузеров.

- Чистый и валидный код соответствующий стандартам W3C.

- Верстка по БЭМУ.

- Правильная структура кода.