Мои навеки:
- HTML5, CSS3, Flex Box
- Начальный уровень JavaScript ( в процессе изучения )
- Верстка темы для WordPress.
- Интеграция верстки Лендинга на CMS WordPress.
- Gulp на уровне сборки проекта.
- Adobe XD / Photoshop, Figma - верстка из данных программ.
- Верстка Лендинга от 1200 грн.
- Верстка темы Блога для WordPress - 2500 грн.
- Создание темы Блога из готовой верстки для WordPress - от 1000 грн.
- Создание сайта на WordPress от 800 грн.
* Цена договорная, зависит от объема работы *
Критерии моей работы:
- Адаптивная / Отзывчивая Верстка.
- Кроссбраузерность в последних версиях популярных браузеров.
- Чистый и валидный код соответствующий стандартам W3C.
- Верстка по БЭМУ.
- Правильная структура кода.
Портфолио
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