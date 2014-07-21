Горошко Денис Валерьевич
Личные данные:
Возраст: 22 года
Семейное положение: женат
Контактная информация:
Телефон: +38 099 935 5914
E-mail: [email protected]
Цель:
Устроится на интересную работу с достойной оплатой в сфере создания компьютерных игр, web-дизайна, 3D моделирования, программирования. Готов работать как фрилансер.
Образование:
2009-2014 – Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля
Специальность: «Информационные управляющие системы и технологии»
2007-2009 – Компьютерная академия «ШАГ»
Специальность: «Дизайн»
2003-2007 – Художественная школа города Луганска
Карьера:
2013-2014 – Meridian’93 Game Development
Специальность: 2D&3D художник
- создавал 3D модели локаций и персонажей по концепт-артам для последующей обрисовки; создавал серию 3D иконок с последующим текстурированием;
- делал разного рода анимации;
2011-2013 – Луганская региональная торгово-промышленная Палата
Специальность: Дизайнер
- разработал фирменный стиль предприятия;
- работал над дизайном и версткой журнала;
- разработал анимированные рекламные баннеры для сайта;
- разработал дизайн макета баннера, подарочной продукции;
- работал над дизайном и версткой макета для e-mail рассылки.
Дополнительные навыки и интересы:
Английский язык – средний уровень.
Опытный пользователь ПК.
Работаю в программах: 3D Studio Max, Maya, ZBrush, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Visual Studio, Eclipse и др.
Владею навыками программирования на языках: HTML5, CSS3, Action Script 3.0; C++; JavaScript; Java; PHP; Знаком с принципами объектно-ориентированного программирования.
Имею навык работы с графическим планшетом (в личном пользовании Wacom Intuos5).
Личные достижения:
Занял первое место по Украине в Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА 2013/2014» в номинации «3D-моделирование».
Личные качества:
Ответственный, легко обучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный. Не имею вредных привычек.