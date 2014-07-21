2D&3D художник, программист

Горошко Денис Валерьевич

Личные данные:

Возраст: 22 года

Семейное положение: женат

Контактная информация:

Телефон: +38 099 935 5914

E-mail: [email protected]

Цель:

Устроится на интересную работу с достойной оплатой в сфере создания компьютерных игр, web-дизайна, 3D моделирования, программирования. Готов работать как фрилансер.

Образование:

2009-2014 – Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля

Специальность: «Информационные управляющие системы и технологии»

2007-2009 – Компьютерная академия «ШАГ»

Специальность: «Дизайн»

2003-2007 – Художественная школа города Луганска

Карьера:

2013-2014 – Meridian’93 Game Development

Специальность: 2D&3D художник

- создавал 3D модели локаций и персонажей по концепт-артам для последующей обрисовки; создавал серию 3D иконок с последующим текстурированием;

- делал разного рода анимации;

2011-2013 – Луганская региональная торгово-промышленная Палата

Специальность: Дизайнер

- разработал фирменный стиль предприятия;

- работал над дизайном и версткой журнала;

- разработал анимированные рекламные баннеры для сайта;

- разработал дизайн макета баннера, подарочной продукции;

- работал над дизайном и версткой макета для e-mail рассылки.

Дополнительные навыки и интересы:

Английский язык – средний уровень.

Опытный пользователь ПК.

Работаю в программах: 3D Studio Max, Maya, ZBrush, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Visual Studio, Eclipse и др.

Владею навыками программирования на языках: HTML5, CSS3, Action Script 3.0; C++; JavaScript; Java; PHP; Знаком с принципами объектно-ориентированного программирования.

Имею навык работы с графическим планшетом (в личном пользовании Wacom Intuos5).

Личные достижения:

Занял первое место по Украине в Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА 2013/2014» в номинации «3D-моделирование».

Личные качества:

Ответственный, легко обучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный. Не имею вредных привычек.