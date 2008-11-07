Hi-rondelle

С 2005 года постоянно проживаю во Франции (г. Рамбуйе; парижский регион)

• Иностранные языки: французский (высокий уровень); английский (средний уровень).

• Отличное владение русским языком; грамотность на высоком уровне; чувство стиля. Опыт грамматической и стилистической правки текстов. Умение писать статьи по самой разнообразной тематике.

• Хорошие организаторские способности. Ответственность, обязательность, коммуникабельность, исполнительность. Креативность; творческий подход к работе. Широкий кругозор. Высокая работоспособность.

• Предлагаю написание статей (обзоров, новостей, репортажей, интервью и т.д.) о жизни и из жизни Франции: выставки, события, культура, туризм, тенденции, зарисовки и многое другое.

Опыт работы

2006 - по сей день ИД «Ресторанные ведомости» (Москва)

журналист; собкор в Париже

• Новые и необычные ресторанные концепции во французской столице и других городах. Обзоры. Интервью.

1999–2005 ИД «Красивые дома» (Москва)

журналист

• Создание текстов различной направленности (обзорные, тематические, рекламные статьи; интервью, новостные блоки, дайджесты); дальнейшее их редактирование и согласование. Умение писать статьи по самой разнообразной тематике. Работа на выставках, пресс-конференциях, круглых столах, брифингах, презентациях и т.п. Опыт грамматической и стилистической правки текстов. Подбор/сбор иллюстраций к материалу.