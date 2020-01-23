Дизайн, ретушь фотографий, ведение соц. сетей.

8 лет работаю фотографом, предметная съемка, "красивые фото на документы", создаю контент для пабликов администрации области ( посты, истории для инстаграм, вк, ок), веду так же несколько инстаграм аккаунтов ( салон красоты, медицинская клиника, трактир ) . Дистанционно могу ретушировать фотографии, создавать анимированные сторис в инстаграм, вк и ок, дизайн визитки, дизайн постов для любых соц сетей. С примерами моей работы можно ознакомиться в инстаграм аккаунтах : @tomskobl , garage_doki , dr.varlacheva , hidden1989 . Монтаж видеороликов