Фрилансер с 12 летним стажем
Добрый день, уважаемый заказчик. Меня зовут Александр, я являюсь фрилансером вот уже более 12 лет. На этой бирже первый раз. Аккаунт с портфолио, статистикой и отзывами на другой бирже скину по требованию.
Специальность:
- Инжиниринг / Чертежи/Схемы
- Web программирование, Web-дизайн, Создание сайтов
- Дизайн и Арт / Векторная графика
- Фотография / Ретуширование/Коллажи
- Тексты / Расшифровка аудио и видеозаписей
С Вас ТЗ, с меня честное, оперативное и качественное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!