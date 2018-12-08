Фрилансер с 12 летним стажем

Добрый день, уважаемый заказчик. Меня зовут Александр, я являюсь фрилансером вот уже более 12 лет. На этой бирже первый раз. Аккаунт с портфолио, статистикой и отзывами на другой бирже скину по требованию.

Специальность:

- Инжиниринг / Чертежи/Схемы

- Web программирование, Web-дизайн, Создание сайтов

- Дизайн и Арт / Векторная графика

- Фотография / Ретуширование/Коллажи

- Тексты / Расшифровка аудио и видеозаписей

С Вас ТЗ, с меня честное, оперативное и качественное сотрудничество.