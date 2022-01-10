Hidjon

Александр Hidjon

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Меня зовут Александр, мне 25 лет. Живу в городе Курган, Россия. Я новичок на портале weblancer, но не новичок в дизайне. В индустрии более 3 лет. Имею опыт общения с клиентами, понимаю их боли и предлагаю ﻿минималистичные методы решения.

Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в структуру, макеты, дизайн и работаю над проектом до полного утверждения.

﻿Дизайн сайтов:

  • Интернет магазины
  • Информационные сайты
  • Landing page
  • Сайты портфолио
  • Адаптивность
  • Баннеры
  • Приложения
Владею программами:

  • Figma
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Мое портфолио: behance.net/hidjon

https://www.instagram.com/alexkolds/

https://t.me/Hidjon