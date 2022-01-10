Меня зовут Александр, мне 25 лет. Живу в городе Курган, Россия. Я новичок на портале weblancer, но не новичок в дизайне. В индустрии более 3 лет. Имею опыт общения с клиентами, понимаю их боли и предлагаю минималистичные методы решения.
Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в структуру, макеты, дизайн и работаю над проектом до полного утверждения.
Дизайн сайтов:
- Интернет магазины
- Информационные сайты
- Landing page
- Сайты портфолио
- Адаптивность
- Баннеры
- Приложения
- Figma
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
https://www.instagram.com/alexkolds/
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