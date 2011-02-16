Дизайн

Овчинникова Ксения Андреевна 30.03.1986г.

Обучение.

Училась в шк. №83

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия – специальность ландшафтный дизайн.

Восточно-европейский институт – специальность дизайн, дизайн интерьера.

Работа.

3 года работала рекламным менеджером в ГК «Стена».

В мои обязанности входило:

•Разработка макетов

•Ведение проектов (подготовка материала к проекту, общение с дизайнерами, сдача проекта в печать)

•Знание программ:

CorelDRW

Photoshop

Microsoft office

Illustrator (по надобности)

SonyVegas (видеомонтаж любительский)

Администрирование сайтов.

О себе.

Достаточно открытая, визуал, кинестетик, старательная. Люблю что то изучать и узнавать новое для себя. Стараюсь добиваться наилучшего результата.

Хобби.

Игра ГО

Изучаю строительство сайтов.

Люблю рисовать, слушать музыку, вышивка, бассейн, велосипед.

Если есть время, делаю уроки в Fotoshop

Изучаю графический планшет.

Гуляю по настроению.

Связаться со мной можно: [email protected]

Тел: 43-97-00 (спросить Ксению), сот. 8-912-760-93-77

Портфолио. http://www.free-lancers.ru/users/Hifune/