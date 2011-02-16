Овчинникова Ксения Андреевна 30.03.1986г.
Обучение.
Училась в шк. №83
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия – специальность ландшафтный дизайн.
Восточно-европейский институт – специальность дизайн, дизайн интерьера.
Работа.
3 года работала рекламным менеджером в ГК «Стена».
В мои обязанности входило:
•Разработка макетов
•Ведение проектов (подготовка материала к проекту, общение с дизайнерами, сдача проекта в печать)
•Знание программ:
CorelDRW
Photoshop
Microsoft office
Illustrator (по надобности)
SonyVegas (видеомонтаж любительский)
Администрирование сайтов.
О себе.
Достаточно открытая, визуал, кинестетик, старательная. Люблю что то изучать и узнавать новое для себя. Стараюсь добиваться наилучшего результата.
Хобби.
Игра ГО
Изучаю строительство сайтов.
Люблю рисовать, слушать музыку, вышивка, бассейн, велосипед.
Если есть время, делаю уроки в Fotoshop
Изучаю графический планшет.
Гуляю по настроению.
Связаться со мной можно: [email protected]
Тел: 43-97-00 (спросить Ксению), сот. 8-912-760-93-77
Портфолио. http://www.free-lancers.ru/users/Hifune/