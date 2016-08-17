Highlander_84

Присоединяюсь ко всем прозвучавшим благодарностям в адрес Артура и по правде трудно сейчас найти какие-то еще эпитеты, которые могли в полной мере выразить и мою искреннюю признательность ему за проделанную им на высокачественном уровне работу. Посему без всяких раздумий и колебаний я поставил пять звезд по трем критериям выполненного заказа, а если можно было поставил бы и все десять. Компетентный, отлично разбирающийся в вэб-разработке программист, верстальщик и дизайнер в одном лице. Срок работы составлял семь дней, но уже на третий день сайт был полностью сверстан, и мало того - полностью готов к работе - что называется "под ключ". Приятно бы удивлен такой оперативностью и по правде не ожидал. Но факт остается фактом. И это вовсе не сайт с нескольким страницами, а полноценный проект с определенным функционалом, плюс адаптивный дизайн, плюс шаблон для слабовидящих. Повторюсь, все это заняло каких-то три дня. Ну и еще добавлю к сказанному, что шаблон Артур писал полностью с нуля, а не пользовался каким-то готовыми решениями. Как известно, если сайт пишет человек отлично понимающий вэб-программирование, то это гарантирует стабильную работу проекта, поскольку это будет уже чистый код без всякого лишнего мусора, которые подчас встречаются в сторонних студийных шаблонах. Никаких проблем за время сотрудничества у меня не возникало. Вот только я завалил Артура частыми вопросами по своему незнанию многих вещей, на что он всегда отвечал корректно и доходчиво. Предлагал как лучше реализовать ту или иную идею, при этом угадывая задуманное мной, т.е. как я это видел. Чувствуется во всем, в хватке и скорости работы, что Артур давно на "ты" с джумловским движком и со знанием дела разбирается в предмете вопроса. Полностью оставшись доволен готовой работой, я буду рекомендовать Артура, как технически грамотного специалиста и добропорядочного человека к сотрудничеству. Уверен, что вы так же будете довольны.