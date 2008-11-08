Центр Переводов HIJAZZ с удовольствием выполнит для Вас языковые переводы различной сложности и тематики: письменные и устные, прямые и обратные. Мы осуществляем локализацию сайтов, перевод, дубляж и монтаж фильмов, нотариально заверяем переводы.

Но это еще не все! Мы также проводим языковые курсы. За короткий срок Вы сможете овладеть азами того языка, который всегда мечтали изучить, или же улучшить свои языковые навыки.

Наши цены не кусаются, а по отдельным переводам предусмотрена договорная цена и система скидок. Удобное расположение нашей фирмы позволяет быстро нас найти.

На сегодняшний день наша компания предоставляет следующие виды услуг:

-Письменные переводы любой тематики и сложности.

-Нотариальное заверение документов.

-Устные переводы (последовательные, синхронные).

-Сопровождение гостей на конференциях, фестивалях, выставках, переговорах и других мероприятиях.

-Выезд переводчика за рубеж.

-Предоставление услуг гида-переводчика.

-Перевод, монтаж и дубляж фильмов.

-Локализация сайтов.

-Языковые курсы (как западные, так и восточные языки).

-Выезд преподавателей к Вам в офис.

-Русский язык для иностранцев.

Мы ждем Вас!

PS: Центр переводов HIJAZZ всегда открыт для различных предложений по сотрудничеству.