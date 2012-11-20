Системное администрирование, хостинг, IP-телефония, Windows, Linux

Общий опыт работы в IT - 7 лет.

До июня 2009 г. - технический директор в провайдере услуг Интернет и телефонии (г.Санкт-Петербург). Проектирование и обслуживание сети оператора связи (Cisco, Dlink, 3Com, Linksys), IP-телефония (Asterisk, Linksys), настройка и обслуживание серверов Linux, FreeBSD (Apache, MySQL, Squid, postfix, VPN, FTP, iptables, BIND, биллинг,...)

С июня 2009 г. интересует только удаленная работа.

Основное место работы - удаленный дежурный администратор Windows-хостинга. Администрирование Windows Server 2003 R2, 2008 R2; Hyper-V, RDG, SCOM, DotNetPanel; установка, настройка, тестирование Perl, PHP, ASP, IIS, MSSQL, MySQL, Apache, Plesk; помощь клиентам в переносе различных CMS на Windows-хостинг,...

Сейчас проживаю в Таиланде.

В онлайн регулярно: icq, jabber, skype, e-mail.

Интересует разовая работа и постоянное сотрудничество в описанных выше областях.