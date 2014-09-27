Здравствуйте!Меня зовут Владимир,я уже немало времени успешно работаю в буржунете и хочу познакомить Вас с моим портфолио: http://goo.gl/jwiwlP

Сотрудничая со мной вы получите:

*Профессиональный и уникальный дизайн,уровень которого намного выше того,какой предлагают в рунете.

*Заказы делаю быстро,качественно и дешево!

*Вы всегда будете довольны моими работами!

На данный момент я занимаюсь дизайном ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

* Баннеров

* Визиток

* Эксклюзивных обложек и шапок под сайт

* Любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп

Если возникнут вопросы - пишите на e-mail: [email protected]

С Уважением,Владимир.