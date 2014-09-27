Здравствуйте!Меня зовут Владимир,я уже немало времени успешно работаю в буржунете и хочу познакомить Вас с моим портфолио: http://goo.gl/jwiwlP
Сотрудничая со мной вы получите:
*Профессиональный и уникальный дизайн,уровень которого намного выше того,какой предлагают в рунете.
*Заказы делаю быстро,качественно и дешево!
*Вы всегда будете довольны моими работами!
На данный момент я занимаюсь дизайном ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
* Баннеров
* Визиток
* Эксклюзивных обложек и шапок под сайт
* Любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп
Если возникнут вопросы - пишите на e-mail: [email protected]
С Уважением,Владимир.
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