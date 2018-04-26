Hildegarda

Приветствую!Меня зовут Татьяна Новикова. Я практикующий
интернет-маркетолог. Специалист по
контекстной рекламе. Я буду максимально
полезным, если Вы: - Собственник бизнеса
Максимальные результаты достигаются
только при непосредственной работе с
владельцем бизнеса, который профессионал
своего дела, знает свою нишу. - Ищите
СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.
Я всегда работаю индивидуально. Без
шаблонов, методов "БМ" и прочего.
Со своей стороны гарантирую: - Только
целевой трафик При "сливе" бюджета
на нецелевых посетителей – верну Вам
потраченную сумму в полном объеме. - На
связи 7 дней в неделю Рабочий график с
11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко
сможем выйти на контакт. - Полный доступ
к рекламным кампаниям Аккаунты на
которых я делаю настройку рекламы,
привязываются к Вашим данным. Вы в любой
момент можете остановить/запустить/редактировать
рекламные кампании. Я всегда стараюсь
повысить компетентность клиента. Тогда
Вам будет легче меня понимать, а мне
легче объяснить. Перед совместной
работой полезно ознакомится: -Работаю с бюджетом от 10 до 250 тыс. р. -
Срок настройки рекламы в среднем 5
рабочих дней - Цена создания РК в среднем
4-5 т. руб. (только Директ/AdWords ) Напишите
мне : [email protected]