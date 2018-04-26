Hildegarda

Приветствую!Меня зовут Татьяна Новикова. Я практикующий

интернет-маркетолог. Специалист по

контекстной рекламе. Я буду максимально

полезным, если Вы: - Собственник бизнеса

Максимальные результаты достигаются

только при непосредственной работе с

владельцем бизнеса, который профессионал

своего дела, знает свою нишу. - Ищите

СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.

Я всегда работаю индивидуально. Без

шаблонов, методов "БМ" и прочего.

Со своей стороны гарантирую: - Только

целевой трафик При "сливе" бюджета

на нецелевых посетителей – верну Вам

потраченную сумму в полном объеме. - На

связи 7 дней в неделю Рабочий график с

11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко

сможем выйти на контакт. - Полный доступ

к рекламным кампаниям Аккаунты на

которых я делаю настройку рекламы,

привязываются к Вашим данным. Вы в любой

момент можете остановить/запустить/редактировать

рекламные кампании. Я всегда стараюсь

повысить компетентность клиента. Тогда

Вам будет легче меня понимать, а мне

легче объяснить. Перед совместной

работой полезно ознакомится: -Работаю с бюджетом от 10 до 250 тыс. р. -

Срок настройки рекламы в среднем 5

рабочих дней - Цена создания РК в среднем

4-5 т. руб. (только Директ/AdWords ) Напишите

мне : [email protected]