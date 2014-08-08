HiliteTech

Антон профессионально и с пониманием дела подошёл к поставленной задаче. Задача выполнена в срок, и наша команда довольна результатами. Никаких накладок в ходе работы не возникало, Антон как исполнитель готов идти навстречу и исполнять сверх обговоренного, за что ему отдельное спасибо. Рекомендую к сотрудничеству, как профессионала своего дела.