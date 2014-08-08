HiliteTech

Требуется разработать приложение для управления деятельностью фитнес-клубом на основе БД MS Access и программной среды Delphi. Приложение должно иметь графический интерфейс и поддерживать ввод, запросы, фильтрацию, добавление информации вроде: - добавление клиентов клуба, управление клубными картами, сроками ...
- Прикладное ПО17 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется скопировать сайт hygrometer.ru, при этом доступа к админке и исходным файлам сайта нет. Соответственно потребуется: 1. Скопировать дизайн, перенести стили, сверстать (скопировать верстку из исходного кода проекта). 2. Создать сайт на каком-нибудь движке, имеющем необходимую функциональность. 3. Наполнить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Компания ozon.travel совместно с Red Wings проводит викторину по розыгрышу билетов в Крым. Вчера состоялся первый этап викторины, а для победы во втором этапе нужно сделать следующее: "В качестве творческого задания предлагаем вам сделать фото на ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Требуется разработать дизайн упаковки экшн-камеры в соответствии с ТЗ. Упаковка должна привлекать внимание пользователя, быть оригинальной и раскрывать ключевые преимущества продукта.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Создать стилизованный текстовый логотип с дескриптором для бренда экшн-камер. Логотип должен быть строгим и не перегружен деталями, при этом обладать уникальностью. Примеры логотипов, которые нравятся и не нравятся в приложении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Требуется разработать имя бренда, под которым будут выпускаться экшн-камеры. Основные требования: 1) Название на английском языке. Название бренда должно указывать на его западное происхождение. 2) Уникальное мировое имя. В ходе работы необходима проверка по патентным базам. 3) Целевой ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад