HiliteTech

Андрей HiliteTech

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна упаковки видеоэлектроники
Заказчик очень четко ставит задачи, вплоть до мельчайших подробностей, что помогает в работе, обсуждает и рассуждает, что огромный +)
С Галиной очень приятно работать. Хочется отметить прекрасное понимание и исполнение поставленных задач, отличные результаты работы, инициативность, готовность предлагать свои идеи и вовлеченность в процесс. Галина - мастер своего дела, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа для бренда видеоэлектроники
Спасибо Андрею за предоставленный проект. Рекомендую
Антон профессионально и с пониманием дела подошёл к поставленной задаче. Задача выполнена в срок, и наша команда довольна результатами. Никаких накладок в ходе работы не возникало, Антон как исполнитель готов идти навстречу и исполнять сверх обговоренного, за что ему отдельное спасибо. Рекомендую к сотрудничеству, как профессионала своего дела.
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