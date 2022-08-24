Hiloy

Олександр Постернак Hiloy

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#129488;&#9475;Верстаю удобные сайты. Сделаю задание грамотно и быстро!&#9475;&#128187;

﻿‍・Начинающий фрилансер

Пока-что здесь мало информации, но со временем, её станет намного больше!

・﻿Знания, навыки

  • HTML5
  • CSS3
  • JS(JavaScript)

  • Библиотеки: (jQuery[24.08.22],  Slick Slider[28.08.22])
  • Подключение нестандартных шрифтов

Этот список будет постоянно пополняться, учусь каждый день!

❓・Почему стоит работать именно со мной

  • Все правки бесплатны!
  • ⏱┃Соблюдение сроков!
  • Всегда довожу дело до конца!
  • ❌┃Не беру предоплату!

・Отзывы

Пока-что у меня нету ни одного отзыва , но Вы можете стать первым, кто оставит отзыв!

・Портфолио

┃Пока-что нету ни одной работы.

・Связь со мной

⠀└Telegram:

⠀⠀⠀└Hiloy_tg

⠀└Е-mail:

⠀⠀⠀└[email protected]