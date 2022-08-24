🧐┃Верстаю удобные сайты. Сделаю задание грамотно и быстро!┃💻
・Начинающий фрилансер
┃Пока-что здесь мало информации, но со временем, её станет намного больше!
・Знания, навыки
- HTML5
- CSS3
- JS(JavaScript)
- Библиотеки: (jQuery[24.08.22], Slick Slider[28.08.22])
- Подключение нестандартных шрифтов
❓・Почему стоит работать именно со мной
- ┃Все правки бесплатны!
- ⏱┃Соблюдение сроков!
- ┃Всегда довожу дело до конца!
- ❌┃Не беру предоплату!
・Отзывы
┃Пока-что у меня нету ни одного отзыва , но Вы можете стать первым, кто оставит отзыв!
・Портфолио
┃Пока-что нету ни одной работы.
・Связь со мной⠀└Telegram:
⠀⠀⠀└Hiloy_tg ⠀
⠀└Е-mail:
⠀⠀⠀└[email protected]