🧐┃Верстаю удобные сайты. Сделаю задание грамотно и быстро!┃💻

﻿‍・Начинающий фрилансер

┃Пока-что здесь мало информации, но со временем, её станет намного больше!

・﻿Знания, навыки

HTML5

CSS3

JS( JavaScript )

JavaScript Библиотеки: ( jQuery[24.08.22], Slick Slider[28.08.22] )

jQuery[24.08.22], Slick Slider[28.08.22] Подключение нестандартных шрифтов

Этот список будетпополняться,каждый день!

❓・Почему стоит работать именно со мной

 ┃ Все правки бесплатны !

Все правки ! ⏱┃Соблюдение сроков!

сроков!  ┃ В сегда довожу дело до конца!

довожу дело ❌┃Не беру предоплату!

・Отзывы

┃Пока-что у меня нету ни одного отзыва , но Вы можете стать первым, кто оставит отзыв!

・Портфолио

┃Пока-что нету ни одной работы.

・Связь со мной

Telegram:

⠀⠀⠀└Hiloy_tg ⠀

⠀└Е-mail:

⠀⠀⠀└[email protected]