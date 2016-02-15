1. Поддержание складского запаса
- Определение минимального складского запаса:
а) анализ продаж/закупок и невыполненных заявок
б) определение минимального запаса по каждой позиции из закрепленных группам товаров с учетом сезонности и сроков поставки (производства)
- Отчетность:
а) ОДТМЦ (определение минимального склада)
б) отчет о работе с поставщиками
в) отчет о неликвидах
- Определение потребности в материале:
а) контроль остатков по закрепленным группам товаров
б) определение потребности в материале относительно утвержденного минимального запаса с учетом заказов, подлежащих отгрузке
в) отслеживание статуса заказов покупателей на закрепленные группы товаров в случае поставки заказных позиций или крупных партий стандартных позиций
- Работа с нестандартными заказами:
а) Утверждение у руководства служебных записок менеджеров по продажам о заказе неходового товара или крупных партий стандартных позиций
б) контроль реализации товаров, привезенных по служебным запискам
- Размещение заказа поставщику:
а) выбор поставщика на основе анализа цен и транспортных схем
б) расчет заказа и стоимости доставки
в) расчет учетного коэффициента
г) коррекция заказа для снижения транспортной составляющей (если возможно)
д) получение подтверждения заказов, проверка номенклатуры, цен и количества
е) согласование сроков и условий поставки
- Контроль доставки и приемки товара:
а) Размещение заявки на перевозку для транспортной компании
б) отслеживание местонахождения груза в процессе доставки
в) уведомление работников склада о дате и времени прибытия, номенклатуре и кол-ва товара, оформление приходной
накладной (импортные поставки)
г) В случае несоответствия количества и/или качества товара заказанному - составление акта недостачи/претензии, переговоры с поставщиком о допоставке/замене материала
- Экономические расчеты по сделкам:
а) расчет учетных коэффициентов при закупке товара
б) ведение статистики учетных коэффициентов, информирование руководства об изменениях
в) расчет абсолютной и относительной наценки при продаже товара
- Работа в 1С. Создание следующих документов:
а) Заказ Поставщику, Доверенность на получение товара
б) Поступление товаров и услуг, поступление доп. расходов
в) резервирование товара
г) ввод новых номенклатурных позиций
д) ввод прайс-листов Поставщика
е) формирование отчетов
2. Взаимодействие с поставщиками
- Договор
а) проработка и согласование договора поставки, организация подписания договора
б) контроль выполнения условий договора
- Оплата заказов
а) получение и проверка счетов Поставщика
б) контроль соблюдения сроков оплаты
в) согласование проведения оплаты счетов, направление их в бухгалтерию, контроль факта оплаты
- Новости
а) отслеживания изменения цен, сроков производства, условия поставок, появления новых товаров и т.д., передача информации руководству и отделу маркетинга
- Дополнительно
а) получение сертификатов на продукцию
б) получение доп. информации по закупаемым товарам
3. Взаимодействие с работниками склада
а) организация выборочной проверки остатков отдельных позиций из закрепленных групп товаров
б) информирование сотрудников склада о поступлении новых групп товаров, инструктаж по правильной приемке и хранению
в) выявление причин недостач/излишков товаров на складе
г) анализ причин несоответствия складских остатков данным 1С (проверка документов поступления, наличие отметок в складских накладных, данных по списанию и оприходованию товаров)
д) согласование с руководством корректировки остатков в 1С
4. Работа с неликвидами:
а) создание списка неликвидов на основании анализа статистики продаж и складских остатков, доведение информации до сведения руководства.
б) подготовка предложений по реализации неликвидных товаров
5. Поручения заместителя генерального директора и генерального директора
6.Ведение деловой переписки по оформлению товаросопроводительных документов, по сверке отчетности, по планированию поставок (в т.ч. на английском языке) с руководством и поставщиком (Индия);
7.Отслеживание готовности заказов, контроль товаросопроводительных документов;
8.Подготовка документов для таможенной очистки товара, взаимодействие с таможенными брокерами;
9.Общение с перевозчиками, отслеживание движения товара;
10.Ведение ежемесячного отчета по продажам, еженедельного отчета по движению товара;
11.Работа с медицинскими представителями:
- Проведение собеседований,
- Решение рабочих вопросов.
- Проведение собеседований и набор персонала;
- Решение рабочих вопросов;
- Сбор и анализ ежедневных отчетов, их обработка.
14.Общение с рекламными агентствами и с ИП с целью создания и разработки интересующей рекламной компании, контроль, обработка отчетности.