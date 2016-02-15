1. Поддержание складского запаса

- Определение минимального складского запаса:

а) анализ продаж/закупок и невыполненных заявок

б) определение минимального запаса по каждой позиции из закрепленных группам товаров с учетом сезонности и сроков поставки (производства)

- Отчетность:

а) ОДТМЦ (определение минимального склада)

б) отчет о работе с поставщиками

в) отчет о неликвидах

- Определение потребности в материале:

а) контроль остатков по закрепленным группам товаров

б) определение потребности в материале относительно утвержденного минимального запаса с учетом заказов, подлежащих отгрузке

в) отслеживание статуса заказов покупателей на закрепленные группы товаров в случае поставки заказных позиций или крупных партий стандартных позиций

- Работа с нестандартными заказами:

а) Утверждение у руководства служебных записок менеджеров по продажам о заказе неходового товара или крупных партий стандартных позиций

б) контроль реализации товаров, привезенных по служебным запискам

- Размещение заказа поставщику:

а) выбор поставщика на основе анализа цен и транспортных схем

б) расчет заказа и стоимости доставки

в) расчет учетного коэффициента

г) коррекция заказа для снижения транспортной составляющей (если возможно)

д) получение подтверждения заказов, проверка номенклатуры, цен и количества

е) согласование сроков и условий поставки

- Контроль доставки и приемки товара:

а) Размещение заявки на перевозку для транспортной компании

б) отслеживание местонахождения груза в процессе доставки

в) уведомление работников склада о дате и времени прибытия, номенклатуре и кол-ва товара, оформление приходной

накладной (импортные поставки)

г) В случае несоответствия количества и/или качества товара заказанному - составление акта недостачи/претензии, переговоры с поставщиком о допоставке/замене материала

- Экономические расчеты по сделкам:

а) расчет учетных коэффициентов при закупке товара

б) ведение статистики учетных коэффициентов, информирование руководства об изменениях

в) расчет абсолютной и относительной наценки при продаже товара

- Работа в 1С. Создание следующих документов:

а) Заказ Поставщику, Доверенность на получение товара

б) Поступление товаров и услуг, поступление доп. расходов

в) резервирование товара

г) ввод новых номенклатурных позиций

д) ввод прайс-листов Поставщика

е) формирование отчетов

2. Взаимодействие с поставщиками

- Договор

а) проработка и согласование договора поставки, организация подписания договора

б) контроль выполнения условий договора

- Оплата заказов

а) получение и проверка счетов Поставщика

б) контроль соблюдения сроков оплаты

в) согласование проведения оплаты счетов, направление их в бухгалтерию, контроль факта оплаты

- Новости

а) отслеживания изменения цен, сроков производства, условия поставок, появления новых товаров и т.д., передача информации руководству и отделу маркетинга

- Дополнительно

а) получение сертификатов на продукцию

б) получение доп. информации по закупаемым товарам

3. Взаимодействие с работниками склада

а) организация выборочной проверки остатков отдельных позиций из закрепленных групп товаров

б) информирование сотрудников склада о поступлении новых групп товаров, инструктаж по правильной приемке и хранению

в) выявление причин недостач/излишков товаров на складе

г) анализ причин несоответствия складских остатков данным 1С (проверка документов поступления, наличие отметок в складских накладных, данных по списанию и оприходованию товаров)

д) согласование с руководством корректировки остатков в 1С

4. Работа с неликвидами:

а) создание списка неликвидов на основании анализа статистики продаж и складских остатков, доведение информации до сведения руководства.

б) подготовка предложений по реализации неликвидных товаров

5. Поручения заместителя генерального директора и генерального директора

6.Ведение деловой переписки по оформлению товаросопроводительных документов, по сверке отчетности, по планированию поставок (в т.ч. на английском языке) с руководством и поставщиком (Индия);

7.Отслеживание готовности заказов, контроль товаросопроводительных документов;

8.Подготовка документов для таможенной очистки товара, взаимодействие с таможенными брокерами;

9.Общение с перевозчиками, отслеживание движения товара;

10.Ведение ежемесячного отчета по продажам, еженедельного отчета по движению товара;

11.Работа с медицинскими представителями:

Проведение собеседований,

Решение рабочих вопросов.

12.Работа с промоутерами:

Проведение собеседований и набор персонала;

Решение рабочих вопросов;

Сбор и анализ ежедневных отчетов, их обработка.

13.Общение с аптечными сетями, направленное на внедрение препаратов в ассортиментную матрицу и на маркетинговую активность;

14.Общение с рекламными агентствами и с ИП с целью создания и разработки интересующей рекламной компании, контроль, обработка отчетности.