Всегда качественно выполняю работу, с уважением отношусь к дедлайнам и требованиям работодателя

Я занимаюсь 3D-графикой более 3х лет, за это время я успел поработать некоторое время на фрилансе, так же работал в небольшой студии разработки игр, занимаясь созданием гиперказуальных игр на мобильных устройствах. Моей основной задачей было моделирование и текстурирование объектов, элементов окружения, так же часто упоминается как время поработать на позиции дизайнера уровней, но моим частым направлением является художник по окружению. Я отлично понимаю, как работать с топологией, нодовой системой, частицами, так же хорошо владею художником по субстанции, умею импортировать готовые модели в движение единства. Так же ниже предлагается посилання на мое портфолио состоящие из моих личных работ:https://drive.google.com/drive/folders/1Jv640gW61_0qFlpXAe-kKXg77ejECarJ