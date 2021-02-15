Hiyvtiygiyb88yvv

Готов работать редактором/копирайтером/рирайтером/писать заголовки/ структурировать текст.

Просто учусь, познаю мир фриланса. Пока что опыта работы на фрилансе нет, но я уверен что мне всё по плечу. Пишу грамотно, четко, с минимумом воды. Желательно без Т3, ведь так текст будет выглядеть более живым. Пока что денег много не беру, так что всегда могу пойти на компромисс. Предпочтительно писать статьи для Яндекс Дзен.