Занимаюсь разработкой сайтов и интернет магазинов, продвижением сайтов, мобильных приложений, товаров и услуг, а также созданием рекламных баннеров и видео. Опыт в маркетинге — около 4 лет. Работал как с начинающими стартапами, так и с крупными компаниями, такими как: AliExpress, Lamoda, Ostin, S7 Airlines, Megafon, Beeline и многими другими. Работаю с рекламными сетями: Instagram, Google, TikTok, VK, MyTarget.

На данный момент, в приоритете создание сайтов на платформе WordPress. Запустил более 70 сайтов за последние 5 лет. Новичок на этой бирже. На других биржах идеальный рейтинг. Пишите за подробностями.