Пропоную якісні послуги із залучення клієнтів через соціальну мережу Фейсбук.
План дій:
- Створення відповідної групи чи сторінки компанії,
- наповнення якісним контентом,
- просування сторінки/групи у соціальні мережі через відповідні пости,
- залучення потенійних клієнтів продукту/послуги із їхніми контактними даними (ліди),
- варіанти реклами групи/сторінки через безкоштовні канали,
- прямий цільовий трафік на Ваш сайт,
- локальна реклами Вашої компанії/групи в радіусі від 100м,
- налаштування різного роду рекламних компаній в залежності від особливостей товару/послуги,
- можливість переадресування користовачів ФБ на лендінг-сторінку.
- інші види реклами,
Результам:
- Трафік на Ваш сайт та залучення реальних клієнтів,
- підвищення іміджа та лояльності до компанії,
- залучення цільової аудиторії.
- Адміністрація сторінки компанії Діана-Київ172 просмотра