Просування продукту/послуги у Фейсбуку.

Пропоную якісні послуги із залучення клієнтів через соціальну мережу Фейсбук.

План дій:

- Створення відповідної групи чи сторінки компанії,

- наповнення якісним контентом,

- просування сторінки/групи у соціальні мережі через відповідні пости,

- залучення потенійних клієнтів продукту/послуги із їхніми контактними даними (ліди),

- варіанти реклами групи/сторінки через безкоштовні канали,

- прямий цільовий трафік на Ваш сайт,

- локальна реклами Вашої компанії/групи в радіусі від 100м,

- налаштування різного роду рекламних компаній в залежності від особливостей товару/послуги,

- можливість переадресування користовачів ФБ на лендінг-сторінку.

- інші види реклами,

Результам:

- Трафік на Ваш сайт та залучення реальних клієнтів,

- підвищення іміджа та лояльності до компанії,

- залучення цільової аудиторії.