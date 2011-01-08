Профессиональный переводчик с английского на русский/украинский язык

ФИО: Кадыров Вадим Юрьевич

Адрес: Украина, Запорожье, ул. Малая 3-360

Контактная информация: [email protected], +380666575190, ICQ 190-619-488, Skype hlaford2010, Windows Live Messenger [email protected]

Дата рождения: 19.04.1984

Веб-сайт: http://www.proz.com/translator/1285040

Языковые пары: английский—русский, английский – украинский, русский – английский, украинский - английский, украинский – русский, русский – украинский, немецкий - русский, немецкий - украинский.

Специализация: финансы, электроника/электротехника, юриспруденция, программное обеспечение, компьютерное оборудование, средства связи, автомобилестроение, бизнес, деловая переписка, строительство, проектирование, бухгалтерский учет, лингвистика, интернет-технологии, продажи через интернет, политика, энергетика, механика, паблик рилейшнз, печатное дело.

Образование:

2001-2005 – Запорожский Национальный Университет, факультет иностранной филологии, специальность – переводчик английского и немецкого языков

2005-2006 – магистратура ЗНУ, магистр филологии, специальность – преподаватель теории и практики перевода, английского и немецкого языков в высшей школе. Активное участие в научной деятельности университета.

Опыт работы:

2004-2006 – сотрудничество в качестве фри-ланс переводчика с различными переводческими агентствами. В указанный период времени занимался высокооплачиваемым переводом технической и юридической документации, в частности, СП «Астелит» (оператор моб. связи Life), договоров страхования сотрудников Центра Информации и Документации НАТО в Украине, судебной переписки компаний запорожского региона с зарубежными компаниями и проч.

2006-2007 – штатный переводчик и SEO специалист украинского представительства компании Conkurent, LLC (Conkurent, LLC, 762 E Whispering Oaks Dr., Palatine, IL 60074, USA). Должностные обязанности – разработка контента для наполнения сайтов компании (http://www.conkurent.com, http://phpforms.net, http://phpmycart.com, др.), ведение активной деловой переписки с клиентами компании, перевод текстов и документации, посвященной IT и программированию, раскрутка сайтов, интернет-маркетинг.

2007-2008 – менеджер по работе с клиентами и персоналом переводческого агентства TRANSLATE GROUP (ЧП Левченко Д.С., Запорожье). Работа с клиентами, распределение заказов, подбор персонала, ведение проектов.

2008-2010 – переводчик, представитель компаний Loesche и Kuettner, занимавшихся установкой мельниц для помола угля на комбинате «Запорожсталь» (рекомендательные письма готов предоставить по требованию). Устный и письменные перевод технических текстов, перевод на стройплощадке, при встречах с руководством комбината (как с английского, так и с немецкого языков), решение различных производственных и текущих вопросов и трудностей, возникающих в отношениях иностранной компании с органами власти, украинскими партнерами и комбинатом.

2010 – работа с переводческими компаниями в качестве удаленного переводчика (Испания, Словения, Украина, США).

Личные качества: ответственность, высокий профессионализм, способность к комбинации различных видов деятельности.

Профессиональные навыки: опытный пользователь прикладных переводческих программ (программ пакета SDL Trados, Multiterm 7), программ работы с текстом (Microsoft Office, различных программ распознавания текста и конвертации разнообразных типов файлов), работа практически со всеми известными форматами документов, высокий уровень навыков по раскрутке сайтов, написанию контента на английском и немецком языках, большой опыт работы внештатным переводчиком, опыт решения проблемных вопросов в органах власти, а также сложных ситуаций с партнерами иностранных компаний.

Условия работы: возможное количество переведенных знаков в день – 20 000 (с пробелами), оплата по договоренности.

Желаемая должность: разовая работа в качестве удаленного переводчика. С учетом вышеуказанного опыта гарантирую оказание максимально качественных переводческих и смежных услуг.

Стандартная ставка: 0.024 USD за слово оригинала, 6 USD за страницу (1800 зн. с пробелами/250 слов оригинала). Стоимость редактирования готового перевода – 0.015 USD за слово, 3,75 USD за страницу (1800 зн. с пробелами/250 слов). Стоимость устного перевода – по договоренности.

Способы оплаты: банковский перевод на карточный счет, почтовый перевод, Webmoney, Moneybookers.