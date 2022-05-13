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Сергей Хмель
Hmel_Sergiy
Hmel_Sergiy
23 года
Украина
/
Винница
3 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Привет, я простой парень который занимается Front-end разработкой (HTML, CSS, JS) + Photoshop. Появился здесь недавно, надеюсь вас это не спугнёт))
HTML
CSS
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Адаптивная верстка сайта MoGo з PSD макета
281 просмотр
Адаптивная верстка сайта "ActiveBox"
205 просмотров
Адаптивная верстка сайта "Social networks"
225 просмотров
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