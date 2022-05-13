Hmel_Sergiy

Сергей Хмель Hmel_Sergiy

 
23 годаУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет, я простой парень который занимается Front-end разработкой (HTML, CSS, JS) + Photoshop. Появился здесь недавно, надеюсь вас это не спугнёт))
HTMLCSS