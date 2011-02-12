Ты то, что ты думаешь.

Образование: Высшее (механико-математическое).

Образование: Высшее (механико-математическое).

Опыт работы: 5 лет системным администратором,

более 3-х лет занимаюсь разработкой web-приложений,

1 год - программист службы биллинга ЗАО "Холдинг ЭР-телеком".

Технологии:

Языки: PHP(более 4-х лет), в т.ч. yii framework; PL/SQL(1 год)

Базы данных: MySQL, Oracle, MongoDB

Прочее: Javascript, в т.ч. jQuery; CSS; XPath, Sphinx

Работы: корпоративный сайт(Личный кабинет) для клиентов малого и среднего бизнеса(SOHO) компании ЭР-телеком;

web-приложение для объединенного центра телефонных продаж компании ЭР-телеком, пользователями которого являются около 500 агентов телефонных продаж и супервайзеров;

Сайты:

T-form.ru,

Поисковый модуль для сайта clickavia.ru,

прочие проекты

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