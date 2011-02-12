Образование: Высшее (механико-математическое).
Образование: Высшее (механико-математическое).
Опыт работы: 5 лет системным администратором,
более 3-х лет занимаюсь разработкой web-приложений,
1 год - программист службы биллинга ЗАО "Холдинг ЭР-телеком".
Технологии:
Языки: PHP(более 4-х лет), в т.ч. yii framework; PL/SQL(1 год)
Базы данных: MySQL, Oracle, MongoDB
Прочее: Javascript, в т.ч. jQuery; CSS; XPath, Sphinx
Работы: корпоративный сайт(Личный кабинет) для клиентов малого и среднего бизнеса(SOHO) компании ЭР-телеком;
web-приложение для объединенного центра телефонных продаж компании ЭР-телеком, пользователями которого являются около 500 агентов телефонных продаж и супервайзеров;
Сайты:
Поисковый модуль для сайта clickavia.ru,
прочие проекты
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