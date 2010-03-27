HoRRoR_X

Михаил Быстрянцев HoRRoR_X

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программирование в любых областях.

Владею / имею опыт работы с:

- C/C++

- Pascal/Delphi

- HTML/CSS/JavaScript/XML

- PHP, немного работал с Perl

- Visual Basic (за проекты на VB не берусь)

- OpenGL/GLSL, DirectX/HLSL

- Flex/ActionScript 2/ActionScript 3/Pixel Bender/MXML

- Немного работал с Java

Помимо самостоятельного изучения, многое из вышеописанного было дополнительно пройдено в ВУЗе и имеет прямое отношение к моей специальности и увлечениям. С детства интересуюсь программированием и связанным с ним творчеством, в т.ч. реверс-инженерингом и разработкой игр.

Имел немалый опыт работы напрямую с архитектурами различных платформ, в основном игровых, приходилось работать с железом и ассемблерами следующих процессоров: 6502, Z80, M68k, Ricoh 5A22, ARM7TDMI, ARM946E-S, R3000, R4000, R5900, ну и, конечно, с x86.

Также имел немалый опыт работы с графикой и другими ресурсами во всевозможных их проявлениях и способах сжатия/оптимизации. Во многих случаях могу распознать тип данных или сделать предположение лишь открыв файл в hex-редакторе.

PHPJavascriptHTMLCSSDelphiPerlJavaActionScriptOpenGL
Отзывы заказчиков
Enfil
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по С++
Все четко и быстро.Очень ответственный исполнитель.Устроило все!Буду обращаться еще.
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Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Проект для Быстрянцев Михаил Михайлович (HoRRoR_X)
Очень помог, оперативно. Все отлично, обращусь еще:-)
ogrenka
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Конвертор CCITT Group 4 2D (T.6 2D) в BMP
Конвертация изображений, написание конвертора. Прекрасная работа, быстрое и четкое исполнение. Приятно работать с тем, кто делает свое дело быстро и качественно.
Отличный заказчик, оставил исключительно положительное впечатление. Чётко и ясно изложил суть задачи, сам предоставил все необходимые для её выполнения условия и данные. Сразу видно, Игорь - профессионал. Оплату произвёл сразу же после выполнения проекта в полном объёме. В общем, сотрудничеством доволен на 100%.
Ответный отзыв
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Ява-скрипт, формирующий url из id элементов
Оперативное и четкое выполнение работы. Рекомендую.
LRL
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Маленькая программка с XML на Delphi
Просто изумитительно. Быстро, четко. Очень понравилось.
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