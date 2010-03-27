Программирование в любых областях.

Владею / имею опыт работы с:

- C/C++

- Pascal/Delphi

- HTML/CSS/JavaScript/XML

- PHP, немного работал с Perl

- Visual Basic (за проекты на VB не берусь)

- OpenGL/GLSL, DirectX/HLSL

- Flex/ActionScript 2/ActionScript 3/Pixel Bender/MXML

- Немного работал с Java

Помимо самостоятельного изучения, многое из вышеописанного было дополнительно пройдено в ВУЗе и имеет прямое отношение к моей специальности и увлечениям. С детства интересуюсь программированием и связанным с ним творчеством, в т.ч. реверс-инженерингом и разработкой игр.

Имел немалый опыт работы напрямую с архитектурами различных платформ, в основном игровых, приходилось работать с железом и ассемблерами следующих процессоров: 6502, Z80, M68k, Ricoh 5A22, ARM7TDMI, ARM946E-S, R3000, R4000, R5900, ну и, конечно, с x86.

Также имел немалый опыт работы с графикой и другими ресурсами во всевозможных их проявлениях и способах сжатия/оптимизации. Во многих случаях могу распознать тип данных или сделать предположение лишь открыв файл в hex-редакторе.