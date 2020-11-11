Веб-дизайнер/Иллюстрато

Закончила художественную школу с красным дипломом, а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по специальности "Графика и анимация в компьютерных игра".

Рисую портреты в карандаше и акриле, также имею опыт работы с комиксами, как в cg, так и маркерами.

Сроки выполнения заказа зависят от уровня сложности задачи.

Выполнение работы можно утверждать на стадии наброска и вносить правки.

Также есть опыт создания интернет магазинов и лэндингов с нуля - от макета, до передачи на верстку.