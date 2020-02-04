Hochurabotat_

Ya tot kto vam nujen

Добрый день! Меня зовут Влад! Очень разносторонний человек.

Есть опыт в создании сайтов. Работаю на платформах Tilda, wix, ucoz, wordpress.

Хорошо владею программами Adobe Ae, Pf, Al, Pr.

Могу сделать Вам: визитки, баннеры (анимированные и статичные), вывески, логотипы, ретушь фото, анимация персонажей, и т.д.

Имею юридическое образование.

К работе подхожу очень серьезно, справляюсь с любой поставленной задачей, нахожу выход из любой ситуации, выполняю работу в поставленные сроки очень аккуратно и качественно.

Буду рад с Вами сотрудничать!