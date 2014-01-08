Мои ключевые знания и навыки:
- Знание основных принципов работы поисковых систем.
- Анализ клиента и конкурента.
- Опыт работы с ссылочными биржами.
- Прогноз бюджета на продвижение.
- Существенное увеличении посетителей на сайт.
- Умение отслеживать и управлять Поведенческими факторами посетителей.
- Составление отчетности по продвижению.
- Работа с контекстной рекламой и манимейкерами.
- Могу создавать сайты на движках Wordpress и Joomla. + базовые знания HTML и PHP.
- Занимаюсь продвижением групп в соц. сетях.
Основные инструменты:
yandex wordstat, yandex direct, google adwords, google analytics.
P.S. Вообщем нахваливать я могу себя сколько угодно. Проще сделать так, Дайте мне тестовое задание чтобы вы убедились подхожу я на вашу должность или нет. Не так важна видимость работы, как важен результат)
Мой Скайп: hokage110