Seo оптимизатор

Мои ключевые знания и навыки:

- Знание основных принципов работы поисковых систем.

- Анализ клиента и конкурента.

- Опыт работы с ссылочными биржами.

- Прогноз бюджета на продвижение.

- Существенное увеличении посетителей на сайт.

- Умение отслеживать и управлять Поведенческими факторами посетителей.

- Составление отчетности по продвижению.

- Работа с контекстной рекламой и манимейкерами.

- Могу создавать сайты на движках Wordpress и Joomla. + базовые знания HTML и PHP.

- Занимаюсь продвижением групп в соц. сетях.

Основные инструменты:

yandex wordstat, yandex direct, google adwords, google analytics.

P.S. Вообщем нахваливать я могу себя сколько угодно. Проще сделать так, Дайте мне тестовое задание чтобы вы убедились подхожу я на вашу должность или нет. Не так важна видимость работы, как важен результат)

Мой Скайп: hokage110