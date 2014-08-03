Hola

Юлия Hola

 
41 годУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Rhinoceros, 3D Max, Photoshop, V-Ray, Matrix, Magics

3D-моделлер ювелирных изделий, 3D-моделлер,  текстуровщик.

Навыки:

Создание Low-poly и High-poly моделей любой сложности. Моделирование ландшафта, игровых локаций, архитектурных сооружений. Создание фотореалистичных текстур, умение делать UV развертки. Создание анимационных роликов. Настройка рендера V-Ray. Дизайн интерфейса. Нарезка графики для веб-дизайна. Моделирование ювелирных изделий любой сложности.

Профессионально владею:

3D Studio Max, Photoshop, V-Ray, Rhinoceros, Matrix, Magics.

Знакома с Adobe Aftereffect,  Zbrash.

08.03. 2014 г.

3ds MaxV-RayPhotoshop
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3D-графика
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