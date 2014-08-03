Rhinoceros, 3D Max, Photoshop, V-Ray, Matrix, Magics
3D-моделлер ювелирных изделий, 3D-моделлер, текстуровщик.
Навыки:
Создание Low-poly и High-poly моделей любой сложности. Моделирование ландшафта, игровых локаций, архитектурных сооружений. Создание фотореалистичных текстур, умение делать UV развертки. Создание анимационных роликов. Настройка рендера V-Ray. Дизайн интерфейса. Нарезка графики для веб-дизайна. Моделирование ювелирных изделий любой сложности.
Профессионально владею:
3D Studio Max, Photoshop, V-Ray, Rhinoceros, Matrix, Magics.
Знакома с Adobe Aftereffect, Zbrash.
08.03. 2014 г.
Портфолио
- Ювелирные изделия101 просмотр
- Домик320 просмотров
- Кот308 просмотров
- Собака307 просмотров
- Енот286 просмотров
- Dragon161 просмотр
- Анатомия человека492 просмотра
- Bonuse274 просмотра
- Collections217 просмотров
- Collections213 просмотров
- Cocktails216 просмотров
- Epic Sword231 просмотр
3D-графика
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