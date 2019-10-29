Holerochka

Двигаю пиксели с любовью

Привет! я начинающий специалист, но с большим желанием делать лаконичные, современные и красивые сайты.

С моим портфолио можно ознакомиться вот здесь https://vk.com/album44261596_267128847

А еще здесь https://www.behance.net/holerochkaf01d

Готова разработать концепцию сайта с нуля или сделать редизайн существующего. Я предлагаю полное погружение в идею проекта, ответственность и аккуратность исполнения. Работаю в Figma + Ps.

Я открыта для новых проектов и долгосрочного сотрудничества. Пиши - все обсудим!

Спасибо за внимание и хорошего дня