Рерайтер-копирайтер со стажем, рад предложить свои услуги. Всегда готов поступиться личными интересами, когда дело касается партнерских отношений. Будучи человеком самокритичным, не берусь судить о качестве своих работ, – закрепляю это право за клиентом! Дабы вы, уважаемые заказчики, могли воспользоваться данным правом, я готов взяться за выполнение одного из ваших заказов в бесплатном режиме.

Если сочтете мой «тестовый» труд оправдывающими возможность нашего дальнейшего сотрудничества, я охотно приступлю к работе над оплачиваемыми заказами.

Ваши условия, касающиеся партнерского взаимодействия, ставлю на первое место, но с оговоркой на некоторые собственные требования:

1.Тип преобразования текстовой информации – рерайт.

2.Минимальная стоимость 1000 символов – 0.7$.

3.График работы – по требованию клиента, без выходных.

4.Максимальный суточный объем текстовой информации – 15000 символов.

Жду ваших поручений.

С уважением,

Георгий.