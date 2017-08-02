Holodnaya_ya

веб-дизайнер

Доброго времени суток!

Я с удовольствием готова оказать Вам следующие услуги:

✔️разработка дизайн-макета сайта ( landing page, многостраничный сайт, интернет-магазин)

✔️редизайн существующего сайта

✔️разработка логотипа

✔️фирменный стиль для Вашего бизнеса

✔️дизайн полиграфической продукции( визитки, упаковка, подарочные сертификаты и т.д.)

✔️дизайн контента для социальных сетей

Так же, возможна упаковка Вашего бизнеса "под ключ".

Могу гарантировать полное погружение в Ваш проект, а так же индивидуальный подход к каждому клиенту ;)

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Welcome! Будем создавать органичные, стильные, а самое главное - продающие проекты!