Holodnaya_ya

Алекандра Холодная Holodnaya_yaHolodnaya_ya
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
веб-дизайнер
Доброго времени суток!
Я с удовольствием готова оказать Вам следующие услуги:
✔️разработка дизайн-макета сайта ( landing page, многостраничный сайт, интернет-магазин)
✔️редизайн существующего сайта
✔️разработка логотипа
✔️фирменный стиль для Вашего бизнеса
✔️дизайн полиграфической продукции( визитки, упаковка, подарочные сертификаты и т.д.)
✔️дизайн контента для социальных сетей
Так же, возможна упаковка Вашего бизнеса "под ключ".
Могу гарантировать полное погружение в Ваш проект, а так же индивидуальный подход к каждому клиенту ;)
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Welcome! Будем создавать органичные, стильные, а самое главное - продающие проекты!
Действие аккаунта приостановлено!