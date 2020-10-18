Honest_isherman

Продажи.Управление продажами

Практик. Не приемлю громких лозунгов и популярных, но не рабочих схем.

Продажами и управлением продажами занимаюсь 20 лет .

Обширный опыт построения продаж с 0. Множество проведенных консультаций и внедрений в сторонних компаниях.

4 собственных направления. В двух из которых участвую на данный момент в качестве Партнера.

Сертифицированный бизнес тренер с с большим опытом создания и проведения обучающих программ.

Хобби-Рыбалка.Книги.Пишу стихи.