Привет всем! Меня зовут Анастасия. Здорово, что заглянули на мою страницу. Я дизайнер. Занимаюсь дизайном сайтов, банеров, логотипов, иконок. Всегда интересуюсь свежими идеями и решениями и стараюсь, чтобы каждая моя работа была индивидуальной.
Работаю в таких программах как:
- Figma, Photoshop, Illustrator
Обладаю такими навыками как:
- Понимание принципов UX/UI
- Знание правил композиции и типографики
- Создание адаптивных дизайнов сайта.
В своей работе всегда нацелена на результат, использую современные тренды, соблюдаю сроки, учитываю пожелания заказчика.
Всегда готова помочь советом и предложить варианты дизайна как сайта, так и отдельных блоков или элементов.
Пишите! Уверена, мы сработаемся и сможем подобрать решение к любой задаче.
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