Перемены - это двигатель прогресса

Привет всем! Меня зовут Анастасия. Здорово, что заглянули на мою страницу. Я дизайнер. Занимаюсь дизайном сайтов, банеров, логотипов, иконок. Всегда интересуюсь свежими идеями и решениями и стараюсь, чтобы каждая моя работа была индивидуальной.

Работаю в таких программах как:

- Figma, Photoshop, Illustrator

Обладаю такими навыками как:

- Понимание принципов UX/UI

- Знание правил композиции и типографики

- Создание адаптивных дизайнов сайта.

В своей работе всегда нацелена на результат, использую современные тренды, соблюдаю сроки, учитываю пожелания заказчика.

Всегда готова помочь советом и предложить варианты дизайна как сайта, так и отдельных блоков или элементов.

Пишите! Уверена, мы сработаемся и сможем подобрать решение к любой задаче.