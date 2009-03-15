Honey_Daniels

1) Продвижение сайтов.А именно,работа с сервисами закладок. Как русскими,так и зарубежными.

Поскольку занятие это хоть и кропотливое,но не требующее особых навыков,оплату беру небольшую. Убедитесь сами.

Могу предоставить список сервисов,с которыми работаю. Обращайтесь в личку.

2) Художественный перевод. Предпочтительнее - с английского на русский. Также с лёгкостью перевожу с украинского языка на русский,и наоборот.

В этом году заканчиваю обучение в школе с углублённым изучением английского языка. Владею им на достаточном уровне и выше.

Чтобы вы в этом удостоверились,могу сделать пробные переводы.

3) Занимаюсь дизайном одежды - придумываю новые модели,рисую эскизы.