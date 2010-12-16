HongKongUser

Петр HongKongUser

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Руководитель проекта hong-kong.ru

Hong-kong.ru сайт для русскоязычного населения, проживающего или собирающегося поехать в гонконг.

В данный момент требуется переводчик - копирайтер.

е-мейл для связи [email protected]

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