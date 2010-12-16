HongKongUser

Необходимо вносить небольшие изменения в сайт, иногда заливать контент. Редко - работа с приложениями Joomla Сейчас нужно скопировать сайт, который сейчас уже есть, залить вместо русского английский контент и поставить это ...
Руководитель проекта hong-kong.ru
Hong-kong.ru сайт для русскоязычного населения, проживающего или собирающегося поехать в гонконг.
В данный момент требуется переводчик - копирайтер.
е-мейл для связи [email protected]
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- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Занятия можно проводить через Skype Оплату по часам. Нужен человек с опытом работы репетирора, готовый понять уровень и написать программу. Нужен экспресс курс на 2 месяца.Переводы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Интернет сайту требуется переводчик для переводов новостей, статей и др. публикаций. Опыт работы обязателен, перед работой необходимо выполнить небольшое тестовое. Оплата в зависимости от объема работы, в среднем 4-10 т.р. в месяц. Объем контента - ...Переводы46 заявокЗакрыт14 лет назад