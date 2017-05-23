HoochieCoochie

Копирайтинг

Валентин Баламутин

Образование: Симферопольский Техникум Радиоэлектронного Приборостроения, 2001 год.

Специальность: «Конструирование, производство и техническое обслуживание радиотехнической аппаратуры».

Квалификация: радиотехник третьего разряда. Группа допуска - третья.

Последнее официальное место работы: Приднепровская Железная Дорога. Должность: электромеханик (обслуживание и ремонт электроустановок бесконтактного контроля нагрева букс). Период работы с 2005 по 2011гг.

До этого работал в Укртелекоме на должности электромонтера станционного оборудования 5 разряда с 2002 по 2004гг. Обслуживание аппаратуры Линейно-аппаратного зала (системы уплотнения), коммутатора, радиоузла.

Опыт работы по расчету и прокладке электромонтажа помещений, сталкивался с ремонтом мобильных телефонов и другой бытовой техники.

Так же есть опыт по монтажу систем кондиционирования, окон и дверей из металлопластика, роллетов, практикую настройку и регулировку пианино.

Владение языками:

Английский — выше среднего

Русский — родной

Украинский — продвинутый

Дополнительная информация:

Водительское удостоверение :

Категории: А,B. Автомобиль - Opel Ascona.

Закончил курс корреспондентского обучения ЕШКО по английскому языку.

Компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК. (программы: Word, Photoshop и др).

Увлечения и интересы:

Гитара, художественная фотография, копирайтинг, литературные эксперименты и др.