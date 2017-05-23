HoochieCoochie

Валентин Баламутин
Образование: Симферопольский Техникум Радиоэлектронного Приборостроения, 2001 год.
Специальность: «Конструирование, производство и техническое обслуживание радиотехнической аппаратуры».
Квалификация: радиотехник третьего разряда. Группа допуска - третья.
Последнее официальное место работы: Приднепровская Железная Дорога. Должность: электромеханик (обслуживание и ремонт электроустановок бесконтактного контроля нагрева букс). Период работы с 2005 по 2011гг.
До этого работал в Укртелекоме на должности электромонтера станционного оборудования 5 разряда с 2002 по 2004гг. Обслуживание аппаратуры Линейно-аппаратного зала (системы уплотнения), коммутатора, радиоузла.
Опыт работы по расчету и прокладке электромонтажа помещений, сталкивался с ремонтом мобильных телефонов и другой бытовой техники.
Так же есть опыт по монтажу систем кондиционирования, окон и дверей из металлопластика, роллетов, практикую настройку и регулировку пианино.
Владение языками:
Английский — выше среднего
Русский — родной
Украинский — продвинутый
Дополнительная информация:
Водительское удостоверение :
Категории: А,B. Автомобиль - Opel Ascona.
Закончил курс корреспондентского обучения ЕШКО по английскому языку.
Компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК. (программы: Word, Photoshop и др).
Увлечения и интересы:
Гитара, художественная фотография, копирайтинг, литературные эксперименты и др.