ITHelp

ООО "ITHELP" ("АйТиХелп") - это компания основанная в 2004 году двумя учредителями, за плечами которых стоит немало опыта работы в самых различных областях компьютерных технологий, сферы услуг, управленческих и производственных сферах предпринимательства.

Сегодня наша компания занимается разработкой сайтов любой сложности и назначения в соответствии с требованиями клиента.

Использование самых современных, инновационных технологий при разработке и создании веб-сайтов, превратило некогда простые, примитивные домашние странички интернет-пользователей в один из самых мощных, высокоэффективных и востребо-ванных информационных ресурсов для успешного решения самых разнообразных маркетинговых задач клиентов.

Создание сайтов привело к неизбежной целевой классификации и профессиональному подходу при их разработке. С профессиональной точки зрения сегодня существует несколько основных типов сайтов, отвечающих самым разнообразным целям и запросам наших клиентов: мини-сайты (визитки), промо-сайты, корпоративные сайты, интернет магазины, крупные отраслевые и информационные порталы.

Весь этот перечень разнообразных по своему целевому назначению сайтов объединяет одна, очень важная деталь – профессиональный и индивидуальный подход к их разработке, созданию и сопровождению.

Создание высокопродуктивного, живого сайта, начинается с разработки цели его создания, грамотного и стильного дизайна, а заканчивается, продвижением и сопровождением.

Особое внимание при разработке сайта следует уделить дизайну. Дизайн сайта, это лицо и профессиональный имидж вашей компании.

Мы знаем, как разработать и создать сайт, который будет в прямом смысле этого слова не только вашим лицом, но и тем самым, мощнейшим информационным оружием, направленным на решение поставленных вами целей и задач.