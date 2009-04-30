ООО "ITHELP" ("АйТиХелп") - это компания основанная в 2004 году двумя учредителями, за плечами которых стоит немало опыта работы в самых различных областях компьютерных технологий, сферы услуг, управленческих и производственных сферах предпринимательства.
Сегодня наша компания занимается разработкой сайтов любой сложности и назначения в соответствии с требованиями клиента.
Использование самых современных, инновационных технологий при разработке и создании веб-сайтов, превратило некогда простые, примитивные домашние странички интернет-пользователей в один из самых мощных, высокоэффективных и востребо-ванных информационных ресурсов для успешного решения самых разнообразных маркетинговых задач клиентов.
Создание сайтов привело к неизбежной целевой классификации и профессиональному подходу при их разработке. С профессиональной точки зрения сегодня существует несколько основных типов сайтов, отвечающих самым разнообразным целям и запросам наших клиентов: мини-сайты (визитки), промо-сайты, корпоративные сайты, интернет магазины, крупные отраслевые и информационные порталы.
Весь этот перечень разнообразных по своему целевому назначению сайтов объединяет одна, очень важная деталь – профессиональный и индивидуальный подход к их разработке, созданию и сопровождению.
Создание высокопродуктивного, живого сайта, начинается с разработки цели его создания, грамотного и стильного дизайна, а заканчивается, продвижением и сопровождением.
Особое внимание при разработке сайта следует уделить дизайну. Дизайн сайта, это лицо и профессиональный имидж вашей компании.
Мы знаем, как разработать и создать сайт, который будет в прямом смысле этого слова не только вашим лицом, но и тем самым, мощнейшим информационным оружием, направленным на решение поставленных вами целей и задач.
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