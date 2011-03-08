Ответственно подхожу к созданию gif и flash анимации для вас!
Специализируюсь на баннерах и украшениях для сайта.
Обратившись ко мне вы неплохо сэкономите, ведь находясь в стадии "раскрутки", я снизил цены на свою работу в плоть до полной халявы. (Хотя по факту, мои работы , ничем не хуже среднего мастера; до гуру,увы, не дорос - признаю).
Flash баннерz я оцениваю всего от 1 до 5 wmz, а gif от бесплатно (за отзыв) до 3 wmz!
Более того, мой опыт работы сценаристом и журналистом, позволяет мне браться за разработку баннеров "с нуля" - от идеи до текста и дизайна.
И напоследок, обращаясь ко мне - Вы ничем не рискуете - оплату за свою работу я беру лишь после выполнения задания! (но и вы не забывайте о чести и 10 заповедях).
Мои контакты: email: [email protected]; skype: yanshink; icq:481216533
Обращайтесь в любое время! Отвечу каждому!
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