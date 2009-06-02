Hornett

Роман Hornett

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

 Умею делать макеты под офсет, цифру, шелкографию, вырубку, наружку, плоттерную резку.

Успешный опыт удаленной работы

• Полный пакет документов и оплата на расчетный счет (опция)

Отзывы заказчиков

Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$65
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Roman Revin (Hornett)
Роман, очередной жирный + в вашу копилку :)
Фрилансер тут может расчитывать на полный соцпакет: обязательное и достойное ТЗ, предоплату, внимательность доходящую до чуткости и максимально возможную гибкость при возникновении трудностей. Разумеется, требуется отплатить тем же - руками из верного места и ответственным отношением.
Ответный отзыв
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Roman Revin (Hornett)
Роман! Работать с Вами одно удовольствие! Уровень Вашего профессионализма не перестает меня удивлять. Отличный исполнитель! Продолжаем сотрудничество :)
С Викторией такие традиционно противные исполнителю вещи как "хотелки" заказчика приобретают осмысленный и... ммм... обезоруживающий что ли... вид. И итогом этого неизбежного этапа работы НЕ становится выпитый до дна тюбик валерианки:) Берегите нервы - работайте с Викторией!
Ответный отзыв
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Roman Revin (Hornett)
Прекрасный исполнитель. Креативный подход к выполнению задания, все своевременно. Учитываются малейшие пожелания. Работа выполнена на 100+.
Без положительного отзыва не обойтиись.
Ответный отзыв
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Roman Revin (Hornett)
Роман, спасибо за проявленное терпение и профессионализм! Продолжаем сотрудничество :)
При работе с этим заказчиком со мной произошел необычный случай. Первоначально запланированный объем работы увеличился - и заказчик сам (!) настоял на увеличении суммы гонорара. Виктория, браво! Всего +500 рублей - а сколько уважения. Талантливый, надежный менеджер, рекомендую.
Ответный отзыв
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
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Роман, спасибо за отлично выполненную работу! Качество на высшем уровне. Продолжаем сотрудничество :)
Еще один безусловно плюсовой отзыв в копилку хорошего человека и умелого менеджера.
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