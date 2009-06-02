Фрилансер тут может расчитывать на полный соцпакет: обязательное и достойное ТЗ, предоплату, внимательность доходящую до чуткости и максимально возможную гибкость при возникновении трудностей. Разумеется, требуется отплатить тем же - руками из верного места и ответственным отношением.