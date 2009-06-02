Умею делать макеты под офсет, цифру, шелкографию, вырубку, наружку, плоттерную резку.
Успешный опыт удаленной работы
• Полный пакет документов и оплата на расчетный счет (опция)
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Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
15 лет назад
Роман, очередной жирный + в вашу копилку :)
Ответный отзыв
Фрилансер тут может расчитывать на полный соцпакет: обязательное и достойное ТЗ, предоплату, внимательность доходящую до чуткости и максимально возможную гибкость при возникновении трудностей. Разумеется, требуется отплатить тем же - руками из верного места и ответственным отношением.
$50
10 баллов
16 лет назад
Роман! Работать с Вами одно удовольствие! Уровень Вашего профессионализма не перестает меня удивлять. Отличный исполнитель! Продолжаем сотрудничество :)
Ответный отзыв
С Викторией такие традиционно противные исполнителю вещи как "хотелки" заказчика приобретают осмысленный и... ммм... обезоруживающий что ли... вид. И итогом этого неизбежного этапа работы НЕ становится выпитый до дна тюбик валерианки:) Берегите нервы - работайте с Викторией!
$100
10 баллов
16 лет назад
Прекрасный исполнитель. Креативный подход к выполнению задания, все своевременно. Учитываются малейшие пожелания. Работа выполнена на 100+.
Ответный отзыв
Без положительного отзыва не обойтиись.
$70
10 баллов
16 лет назад
Роман, спасибо за проявленное терпение и профессионализм! Продолжаем сотрудничество :)
Ответный отзыв
При работе с этим заказчиком со мной произошел необычный случай. Первоначально запланированный объем работы увеличился - и заказчик сам (!) настоял на увеличении суммы гонорара. Виктория, браво! Всего +500 рублей - а сколько уважения. Талантливый, надежный менеджер, рекомендую.
$70
10 баллов
16 лет назад
Роман, спасибо за отлично выполненную работу! Качество на высшем уровне. Продолжаем сотрудничество :)
Ответный отзыв
Еще один безусловно плюсовой отзыв в копилку хорошего человека и умелого менеджера.