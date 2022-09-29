Прайс лист по конкретике

В основном рисую персонажей фентезийного характера: от ДнД, до неожиданных кроссоверов. Приветствуются и обычные животные, рисовка в стиле аниме,

Портрет:

﻿- Ч/б от 600 руб.

﻿- Цветной от 800 руб.

По пояс:

﻿- Ч/б от 1000 руб.

﻿- Цветной от 1500 руб.

Полный рост:

﻿- Ч/б от 1500 руб.

﻿- Цветной от 2000 руб.

Дополнительный персонаж + 350 руб.

Как художник оставляю за собой право изменять стоимость в зависимости от детализации заказа.

Срок выполнения - от 3 до 5 дней.