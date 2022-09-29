Прайс лист по конкретике
В основном рисую персонажей фентезийного характера: от ДнД, до неожиданных кроссоверов. Приветствуются и обычные животные, рисовка в стиле аниме,
Портрет:
- Ч/б от 600 руб.
- Цветной от 800 руб.
По пояс:
- Ч/б от 1000 руб.
- Цветной от 1500 руб.
Полный рост:
- Ч/б от 1500 руб.
- Цветной от 2000 руб.
Дополнительный персонаж + 350 руб.
Как художник оставляю за собой право изменять стоимость в зависимости от детализации заказа.
Срок выполнения - от 3 до 5 дней.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Персонаж2 просмотра
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