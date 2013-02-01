"Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще.... "

Высшее образование. Специальности: педагог, дизайнер, художник. Богатый словарный запас и привычка работать в хорошем настроении — составляющие, которые гарантируют моему заказчику удовлетворение от сотрудничества со мной.К работе отношусь очень ответственно. Пишу уникальные (100%) статьи. Не «хватаюсь» за заказ, который не осилю (например, по времени или незнании данной темы).Темы, на которые пишу с удовольствием: ландшафтный дизайн и дизайн интерьера, мебель, психология, личная жизнь, красота, здоровье, мода, дети и родители, рыбалка, искусство, образование.:)

e-mail: [email protected]