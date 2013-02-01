"Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще.... "
Высшее образование. Специальности: педагог, дизайнер, художник. Богатый словарный запас и привычка работать в хорошем настроении — составляющие, которые гарантируют моему заказчику удовлетворение от сотрудничества со мной.К работе отношусь очень ответственно. Пишу уникальные (100%) статьи. Не «хватаюсь» за заказ, который не осилю (например, по времени или незнании данной темы).Темы, на которые пишу с удовольствием: ландшафтный дизайн и дизайн интерьера, мебель, психология, личная жизнь, красота, здоровье, мода, дети и родители, рыбалка, искусство, образование.:)
e-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Очень хороший исполнитель, побольше бы таких. Жизнь заказчиков стала бы легкой и приятной. Рекомендую.
Ответный отзыв
От работы с Эдуардом получила только положительные впечатления. Легкий в общении заказчик, мгновенно реагирующий на любой вопрос или просьбу. Рекомендую!
$2
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Светлана отлично справилась со всеми данными ей темам. Смогла полностью их раскрыть и интересно изложить. Работать с ней легко и приятно. Я очень довольна нашим сотрудничеством и буду рада его продолжить и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Считаю, что мне повезло "в кубическом кубе"! Кравченко Татьяна - моментальная оплата, вежливое и терпеливое общение. Но для меня главное то, что Татьяна - профессионал в вопросах, которые предлагает в работу. Ее рецензии на статьи занимают минуты, корректировки говорят об эрудиции, которую "не высосешь в интернете". Четкий план и элементарная грамотность - большие помощники в работе.
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
#620
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
#2219