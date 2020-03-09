HorsemanPlaque

Константин Атаманенко HorsemanPlaqueHorsemanPlaque
30 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Опыт работы 5 лет.
Сценарист/филолог. Специализация: SEO|Сценарии|Копирайт/рерайт|Коммерческие/Продающие
тексты.
Языки:Украинский/Русский/Чешский/Английский
Преимущества сотрудничества:
- Пишу вкусные статьи и создаю эксклюзивный материал (В наличии много интересных идей).
- Работаю с WorldPress.
Что я могу написать:
- информативные,
- сео-оптимизированные,
- коммерческие/продающие тексты,
- сценарии для /дикторов новостей/видеороликов/рекламы,
- глубокий и сложный рерайт.
Страницы автора: