HorsemanPlaque

Опыт работы 5 лет.

Сценарист/филолог. Специализация: SEO|Сценарии|Копирайт/рерайт|Коммерческие/Продающие

тексты.

Языки:Украинский/Русский/Чешский/Английский

Преимущества сотрудничества:

- Пишу вкусные статьи и создаю эксклюзивный материал (В наличии много интересных идей).

- Работаю с WorldPress.

Что я могу написать:

- информативные,

- сео-оптимизированные,

- коммерческие/продающие тексты,

- сценарии для /дикторов новостей/видеороликов/рекламы,

- глубокий и сложный рерайт.

Страницы автора:

https://fb.ru/author/24277/atamanenko-konstantin