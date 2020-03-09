HorsemanPlaque

Константин Атаманенко HorsemanPlaque

 
30 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Опыт работы 5 лет. 

Сценарист/филолог. Специализация: SEO|Сценарии|Копирайт/рерайт|Коммерческие/Продающие 

тексты.

Языки:Украинский/Русский/Чешский/Английский

Преимущества сотрудничества:

- Пишу вкусные статьи и создаю эксклюзивный материал (В наличии  много интересных идей).

- Работаю с WorldPress.

Что я могу написать: 

- информативные,

- сео-оптимизированные, 

- коммерческие/продающие тексты,

- сценарии для /дикторов новостей/видеороликов/рекламы,

- глубокий и сложный рерайт.

Страницы автора:

https://fb.ru/author/24277/atamanenko-konstantin